Joris Nieuwenhuis grijpt naast zege in Brussel, maar onthult waarom hij toch erg tevreden is

Geen tweede zege van het seizoen voor Joris Nieuwenhuis in Brussel. In de laatste ronde moest de Nederlander zijn meerdere erkennen in Michael Vanthourenhout.

Door zijn huidproblemen was de cross in Brussel pas de negende wedstrijd van het seizoen voor Joris Nieuwenhuis. In Middelkerke was hij al de beste, de Nederlander wilde er graag nog een overwinning bij doen dit seizoen.

Als enige slaagde Nieuwenhuis er in om een gat van zo'n 10 seconden dicht te rijden op Michael Vanthourenhout, de twee vochten in de slotronde een stevige strijd uit. Uiteindelijk moest Nieuwenhuis de zege laten aan Vanthourenhout.

"Vanthourenhout reed technisch gewoon heel goed. Ik hoopte dat ik in de laatste ronde nog niets in de tank had, maar dat viel wel stevig tegen", zei Nieuwenhuis achteraf. "Ik was gewoon leeg, ook algemeen gesproken."

Nieuwenhuis tevreden met resultaten in kort seizoen

"Ik heb een korte opbouw gehad en een kort seizoen, maar ik heb toch wel nog mooie uitslagen kunnen rijden. Daar ben ik wel tevreden over. Ook met deze tweede plaats", besloot de Nederlander nog.

Nieuwenhuis reed dus maar negen crossen dit seizoen, maar stond wel vier keer op het podium. De voormalige Nederlandse kampioen viel ook nooit uit de top tien, een achtste plaats in Benidorm en Hoogerheide was zijn slechtste resultaat.