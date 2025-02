Niet Lefevere of Foré: De Cauwer ziet Evenepoel alles bepalen bij Soudal Quick-Step

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere nam na 21 jaar afscheid als CEO van Soudal Quick-Step. Jurgen Foré nam de fakkel over, maar zal dat wel veel veranderen voor de ploeg?

Net voor zijn 70ste verjaardag nam Patrick Lefevere afscheid als CEO van Soudal Quick-Step. In die 21 jaar tijd boekte de ploeg zo'n 1000 overwinningen en won het tal van klassiekers en in 2022 ook een grote ronde.

In zijn laatste jaar als CEO won Remco Evenepoel een tijdrit in de Tour, werd hij de beste jongere en stond hij als derde op het podium. Maar een eindzege in de Tour zal Lefevere niet maar op zijn palmares kunnen zetten.

Vertrek Lefevere of aanstelling Foré zal weinig verschil maken

Toch zal dat het doel blijven de komende jaren. De invloed van het afscheid van Lefevere zal dan ook nauwelijks of niet te merken zijn volgens José De Cauwer. "In de koers nam Lefevere nog nauwelijks of geen beslissingen meer", zegt De Cauwer bij Knack Sport.

En Jurgen Foré zal het roer ook niet omgooien of zijn stempel drukken op de ploeg. "De stempel is gedrukt. Ze hebben gekozen om een ploeg te bouwen rond een renner die de Tour wil winnen. Met of zonder Lefevere, dat gaat niet veel veranderen."

De Tour is alvast opnieuw het hoofddoel van Remco Evenepoel dit seizoen. Hij wil vooral het gat met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard verkleinen, maar opnieuw op het podium staan en een rit winnen zijn ook doelen.