Opgepast, Wout en Mathieu - ook deze topper is dik in orde: "Paar dagen in je broek schijten en dan is het voorbij"

Tijdens de voorjaarsklassiekers kijken we in de eerste plaats uit naar Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar ook enkele andere toppers zijn nu al dik in orde. En dus zou het wel eens een interessant voorjaar kunnen gaan worden.

Mads Pedersen was vorig jaar een van de weinige renners die zich af en toe kon mengen tussen de absolute toppers. En ook dit jaar wil hij er zeker staan in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en nog een aantal andere Vlaamse voorjaarsklassiekers.

Pedersen klopt Mohoric

In de Tour de la Provence is hij alvast goed aan het seizoen begonnen. Vrijdag eindigde hij in de eerste etappe nog vijfde in een sprint met een uitgedund peloton, maar zaterdag kon hij wél de macht grijpen.

Hij trok ten strijde met Matej Mohoric en samen reden ze al de rest aan gort. Daardoor is de Deen nu ook de nieuwe leider en op weg om voor het tweede jaar op rij te winnen in de Provence.

Net op tijd in vorm?

"Pas in de laatste kilometer durfde ik aan de overwinning te denken, maar je weet het nooit zeker tot je over de finish bent", klonk het tegenover HBO Max volgens Indeleiderstrui.

Na een periode van ziekte lijkt Pedersen dus net op tijd in vorm te komen. Daarover was hij duidelijk: "Ik wist dat ik in goede vorm was. Het was een buikprobleem: je schijt een paar dagen in je broek en dan is het voorbij, niet meer dan dat."