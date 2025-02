Spektakelrijke stunt van jewelste in Waaslandcross, iedereen kijkt er naar met open mond: "De Van der Poel van de ballonvaarders"

Spektakel is er op de cross maar soms ook naast de cross, of in de omgeving. De 'Van der Poel van de ballonvaarders', dat is sinds zaterdag ook een gekende term.

Lucinda Brand had de Exact Cross in Sint-Niklaas reeds op haar naam geschreven en Niels Vandeputte was bij de mannen bezig aan zijn solotocht. De mannenwedstrijd was blijkbaar de ideale gelegenheid om met een stunt van jewelste de media te halen. Het decor was de vijver van het recreatiedomein De Ster, waar de veldrit plaatsvindt.

Een luchtballon begon plotseling steeds meer te dalen in de richting van het water. Plots waren alle ogen daar op gericht. Ook de tv-commentatoren konden er niet aan ontsnappen. Paul Herygers begon zich al stilaan af te vragen of de luchtballon niet in het water zou belanden. "Hij gaat het toch wel een kusje geven, hoor", heeft Herygers snel door.

Rake voorspelling van Paul Herygers

Enkele seconden later raakte de mand onder de luchtballon het water. "Hij zit erin." De commentatoren begonnen zich af te vragen of het nu de bedoeling was of niet. En jawel, enige tijd later bleek het een geslaagde stunt te zijn. Terwijl de ballonvaarder de luchtballon weer deed opstijgen, werden ze aangemoedigd. "Dat zijn ervaren rotten, neem ik aan. De vlam in de pijp nu."

Het lukte probleemloos om van op de hoogte van de vijver weer op te stijgen en opnieuw de lucht op te gaan zoeken. Paul Herygers was alvast enorm onder de indruk. "Het is de Van der Poel van de ballonvaarders, denk ik. Hij doet wat hij wil." Er kon ook vastgesteld worden dat de inzittenden laarzen droegen en het dus wel degelijk een voorbereide actie was.

Vandeputte rijdt gefocust naar winst

Zo heeft de Waaslandcross in Sint-Niklaas wel degelijk een speciaal pigment gekregen. Niels Vandeputte liet er zich niet door uit zijn lood slaan en reed overigens gefocust naar de overwinning.