Torenhoge verwachtingen deren niet, maar cruciale test al bekend: dan weet Van Aert of hij Van der Poel en Pogacar aankan

We weten al wat de momenten van de waarheid zullen zijn voor Wout van Aert. De cruciale test, om te zien of hij klaar is voor de grote afspraken, ligt eigenlijk ook al vast.

Maandag begint Van Aert aan zijn wegseizoen in de Clasica Jaén, maar de blik wordt ook al vooruit gericht. Zijn volgende koers is de Ronde van de Algarve. Vorig jaar heeft Wout in de Algarve bergop proberen aan te haken", herinnert Arthur van Dongen zich in De Zondag. "Dat zal nu lastiger worden, maar zeker rit vier is op zijn lijf geschreven en de pittige tijdrit op de slotdag wordt sowieso een goeie waardemeter."

Dat de Ronde van de Algarve op een zwaarder parcours gereden wordt dan vorig jaar, is niet zo van tel. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix blijven de hoofddoelen. Een andere voorjaarskoers zal ook al wel één en ander duidelijk maken. "De E3 is een mini-Ronde en dus een serieuze test. Daarna zal er niet veel tijd meer zijn om beter te worden", weet zijn ploegleider.

Van Aert zal moeten acclimatiseren

Bovendien zullen ook Van der Poel en Pogacar in Harelbeke aan de start staan. In het ideale scenario krijgt Van Aert in de E3 het gevoel dat hij die twee kan kloppen in de klassiekers die volgen. "Het enige verschil zit in de aanloop. Als Wout van hoogte komt, zal hij vermoedelijk nog even moeten acclimatiseren. Dat is niet hetzelfde als iemand die Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico of Sanremo heeft gereden."

De verwachtingen voor Van Aert blijven alvast torenhoog, zeker in België. "Nederland is een fietsland, België een wielerland. Daar houd ik van. Ik geniet van de mensenmassa en de beleving bij jullie. Wout kan daar goed mee om. Vanuit de ploeg proberen we alles zo goed mogelijk te structureren: wanneer is er tijd voor de pers en wanneer niet?"

Van Aert crost voor de supporters

Tijdens het veldritseizoen zijn er uiteraard mediaverplichtingen bij de vleet. "Als Wout daar een probleem mee had, zou hij niet crossen. Dat doet hij echt voor de supporters. Daar geniet hij van. Dat zegt voldoende over wie hij is."