Vanthourenhout klopt Nieuwenhuis in Brussel: "Had dat vooraf tegen mijn entourage gezegd"

Michael Vanthourenhout heeft in Brussel de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee gewonnen. In een spannende strijd met Joris Nieuwenhuis trok Vanthourenhout aan het langste eind.

De X2O Trofee in Brussel was de laatste klassementscross van het seizoen en iedereen wilde die nog op zijn naam schrijven. Toon Aerts begon bijzonder sterk, maar een schuiver tegen de dranghekken sloeg hem stevig terug.

Michael Vanthourenhout nam het heft in handen en diepte zijn voorsprong uit tot zo'n tien seconden. Achter hem zaten onder meer Sweeck, Iserbyt, Sweeck, Nieuwenhuis en Orts. Niemand kwam dichter bij Vanthourenhout.

Tot Nieuwenhuis zich op kop zette bij de achtervolgers en naar Vanthourenhout reed. De twee streden om de zege en uiteindelijk maakte Vanthourenhout in de laatste ronde het verschil. Zijn vijfde zege van het seizoen.

Vanthourenhout tevreden met vijfde zege van het seizoen

"Ik voelde dat Nieuwenhuis iets beter was en liet hem het werk doen. Op de stukken die mij het beste lagen, probeerde ik dan het verschil te maken. Het moest in de laatste ronde gebeuren en ik ben blij dat ik aan het langste eind heb getrokken."

"Op de schuine kant kon ik Nieuwenhuis onder druk zetten, vanaf dan heb ik doorgetrokken. Ik ben blij dat ik het seizoen nog kan afsluiten met een zege. Sinds het WK was ik wat op de sukkel met ziekte. Ik had mijn entourage gezegd dat ik graag in Brussel wilde winnen, dan ben ik blij dat dat gelukt is."