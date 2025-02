Visma-Lease a Bike wil de puntjes op de i zetten over Wout van Aert: "Dat is niet hetzelfde"

Het is aftellen naar de eerste wegwedstrijd van Wout van Aert in 2025. Visma-Lease a Bike weet al dat hij niet aan zijn gebruikelijke favorietenrol zal kunnen ontsnappen maar wil wel even de puntjes op de i zetten.

Arthur van Dongen beantwoordt in De Zondag de vraag hoe het ondertussen met Van Aert gesteld is. "Mijn gevoel zegt dat Wout zijn crossen uitstekend verteerd heeft en de voorbije twee weken op Mallorca goed heeft kunnen trainen. Hij zal zeker competitief zijn voor de doelen die hij vooropstelt. Wij werken in stapjes. Zijn absolute hoofddoelen komen er pas begin april aan, dus hij mag nog niet in topvorm zijn."

De hoogtestage in maart moet voor de laatste procentjes zorgen. "Na Jaén en de Algarve maken we wel een eerste balans op richting de Omloop en Kuurne. Wout heeft bijna dagelijks contact met zijn trainer Mathieu Heijboer. Je hebt de grote lijnen, maar daarnaast is het constant bijsturen en finetunen." Volgens de ploegleider is Van Aert nu even goed als een jaar geleden.

Bewijsdrang siert Wout van Aert

"Na Jaén en Algarve weten we meer", voegt Van Dongen daar aan toe. "Vergeet echter niet dat Wout door die val in de Vuelta heel lang heeft stilgelegen." Er doet ook een theorie de ronde dat die periode zonder koersen Van Aert net goed kan doen. "Toppers als Wout hebben een enorme bewijsdrang", sluit Van Dongen het niet uit. "Die karaktertrek heeft hem naar de top gebracht. Topsport is letterlijk vallen en opstaan."

Van Aert heeft ondertussen al bewezen dat hij goed kan omgaan met tegenslagen en zou dus klaar moeten zijn voor de Clasica Jaén. Er zullen weer vele ogen op hem gericht zijn. "Ik zou niet verrast zijn als Wout zijn eerste koers meteen naar zijn hand zet, maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat hij sowieso zal winnen", waarschuwt Van Dongen.

Van Aert nu al bij de favorieten

De Nederlander ziet ook andere kanshebbers in de Spaanse gravelkoers. "UAE verschijnt met een heel sterke ploeg aan de start, met jongens die al wedstrijdritme hebben, en vorig jaar zagen we dat er onderweg heel wat kan gebeuren. Wout is één van de favorieten, maar dat is hij in bijna alle wedstrijden waaraan hij deelneemt."