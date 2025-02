Bart Wellens niet te spreken over wat hij zag dit weekend: "Dat sloeg op niets"

Zondag werd in Brussel de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee gereden. Bart Wellens was bijzonder kritisch voor het parcours van de Universiteitscross.

De cross in Brussel was voor veel crossers de voorlaatste als zelfs al de laatste wedstrijd van het seizoen. De Italiaanse Sara Casasolo was de beste bij de vrouwen, Michael Vanthourenhout pakte zijn vijfde zege van het seizoen.

Het parcours in Brussel was wel uitdagend. Rensters van Bart Wellens vonden het parcours op sommige plaatsen ook gevaarlijk. Wellens raadde zijn rensters dan ook aan om niet te veel risco's te nemen.

Wellens kritisch voor parcours in Brussel

"Als je nu geblesseerd raakt, dan is je vakantie ook om zeep. Dat is het zeker niet waard", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Wellens doelt vooral op de schuine kant en een steile afdaling waarna de renners meteen weer omhoog moesten.

"Dat sloeg op niets", stelt Wellens. Tidjens de opwarming is een junior daar ten val gekomen en brak zijn sleutelbeen. Daarna is het stukje nog bijgewerkt, maar voor Wellens hoeven zo'n stroken er niet meer te zijn op het einde van het seizoen.

"Laat Brussel zoals Brussel is. Die ene schuine kant is voor mij al genoeg", stelt Wellens nog. Afwachten of er iets met de kritiek van Wellens gedaan wordt en het parcours in Brussel er volgend jaar anders uitziet.