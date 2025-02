Europees kampioen Tim Merlier houdt zich niet in: "Dan ga ik ontevreden zijn"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vorig jaar won Tim Merlier drie ritten in de UAE Tour, de Europese kampioen wil dus niet zonder zege naar huis dit jaar. Dat zou voor hem ook een teleurstelling zijn.

Net als vorig jaar is Tim Merlier aan zijn seizoen begonnen met twee overwinningen in de AlUla Tour. Dat wil hij doortrekken in de UAE Tour, waar hij vorig jaar dus drie keer won. Al wordt het geen makkelijke opdracht voor Merlier.

Met Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen zijn bijna alle topsprinters aanwezig in de Emiraten. "Het wordt een erezaak: als sprinter wil je in een sprinterskoers als deze wel een rit winnen", zegt Merlier bij HLN.

Merlier denkt nog niet aan Kuurne-Brussel-Kuurne

"Als het niet lukt om een rit te winnen, ga ik ontevreden naar huis gaan", gaat Merlier verder. Maar een knauw voor de klassiekers zou het niet zijn voor Merlier. Onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne is een doel dit jaar voor Merlier.

Voor Merlier is de UAE Tour dan ook geen opbouw naar de klassiekers, hij wil er gewoon winnen en zijn vorm verzilveren. En als hij nu nog zou moeten opbouwen voor K-B-K, dan zou Merlier zeker te laat zijn daarmee.

"Ik betwijfel of ik hier iets kan leren richting klassiek voorjaar. Voor mij draait het hier puur om de sprints. Ik ga me niet testen op die beklimmingen of zo", besloot de Europese kampioen nog.