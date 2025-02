Jan Bakelants over de eerste koers van Wout van Aert: "Dat moet ik toch vaststellen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is in zijn eerste koers van het jaar 39ste geworden. In de Clasica Jaen offerde hij zich op voor een ploegmaat, Jan Bakelants was onder de indruk.

Net als vorig jaar heeft Wout van Aert geen potten kunnen breken in de Clasica Jaen. In 2024 reed Van Aert lek op de eerste gravelstrook, nu werd hij net voor die eerste strook opgehouden door een valpartij. Van Aert moest krachten verspillen om weer aan te sluiten in het peloton, want toen trok UAE Team Emirates-XRG stevig door. Maar Van Aert kwam wel nog terug en reed vooral in dienst van zijn ploegmaat Ben Tulett. Bakelants onder de indruk van Van Aert Van Aert reed een tijd op kop en maakte jacht op koplopers Kwiatkowski, McNulty en Ruiz. Op 30 kilometer van de streep zette hij zich wel aan de kant. Toch was Jan Bakelants wel onder de indruk van wat Van Aert liet zien. "Van Aert werd duidelijk beter naargelang de kilometers vorderden. Hij miste misschien nog wat scherpte en explosiviteit, maar in de lange inspanning was hij wel heel sterk", zei Bakelants bij HLN LIVE. "Toen hij alleen de achtervolging leidde, moet ik toch wel vaststellen dat hij een heel strak tempo moet gereden hebben. Van Aert bracht het verschil terug van zo'n 50 seconden naar 25 seconden. En dat op zijn eentje, terwijl ze vooraan met drie aan het ronddraaien waren."