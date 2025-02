Jasper Philipsen kent zijn straf na declassering in de eerste rit van de UAE Tour

Jasper Philipsen is in de eerste rit van de UAE Tour gedeclasseerd. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kreeg daar ook een straf voor.

In de lastige sprint bergop in de eerste etappe van de UAE Tour vocht Jasper Philipsen een stevig duel uit met Jonathan Milan. De Italiaan van Lidl-Trek trok aan het langste eind, Philipsen moest zich even voor de meet neerzetten.

Net voor de streep week Philipsen nog uit, waardoor hij Fisher-Black hinderde. Daarvoor werd Philipsen teruggezet van de tweede naar de 52ste plek. Hij heeft ook een boete van 529 euro en een aftrek van vijf punten in het puntenklassement.

"Dit vanwege afwijken van de gekozen lijn en daarmee het hinderen van een andere renner", klinkt het in het rapport van de jury. Philipsen ontsnapt wel aan een gele kaart, bij twee gele kaarten in één rittenkoers volgt een diskwalificatie.

Philipsen over zijn sprint in de UAE Tour

Volgens Philipsen zat hij te wachten op zijn moment, op 100 meter van de streep zette hij zijn versnelling in. Die kwam dus nog altijd te vroeg. "Toen ik in de wind kwam, trapte ik op mijn adem en moest ik gaan zitten", zei Philipsen bij HLN.

Winnaar Jonathan Milan had niet door dat Philipsen gedeclasseerd was, maar was wel begripvol. "We proberen allemaal voorzichtig te zijn. Niemand wil een collega in gevaar brengen, daar ben ik van overtuigd."