Met een duidelijke reden: Quinten Hermans legt uit waarom hij het veldrijden links liet liggen

Quinten Hermans is goed aan zijn wegseizoen begonnen. Dit jaar sloeg hij het veldrijden wel over en dat met een duidelijke reden.

Met een zevende plaats in de Figueira Champions Classic heeft Quinten Hermans meteen van zich laten spreken in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Vanaf woensdag rijdt Hermans ook de Ronde van de Algarve.

Het was lang stil rond Hermans, want hij reed deze winter geen enkele veldrit. De vice-Europese kampioen veldrijden van 2021 sloeg voor het eerst de winter over. Daar had hij wel enkele redenen voor.

Het gaf Hermans zo de tijd om deze winter te focussen op dingen die hem beter zouden maken als wegrenner. Door het veldrijden had Hermans daar in de winter nooit echt veel tijd voor, nu dus wel.

"De voorbije winters had ik telkens maar 5 à 6 weken de tijd voor krachttraining en core stability, terwijl je die zaken eigenlijk 12 weken moet trainen om daar vruchten van te plukken", legt Hermans uit. Al kriebelde het wel begin januari toen zijn conditie beter werd.

Het BK werd dit jaar in Heusden-Zolder gereden, niet ver van waar Hermans woont. "Natuurlijk heb ik gekeken naar het BK. Een veldrit is 1 uur interessante televisie, dat blijft altijd boeien." Hermans zag Nys dus zijn eerste Belgische titel in het veld pakken.