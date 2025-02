Na zijn laatste plaats vorig jaar: Wout van Aert legt uit waarom hij zo houdt van de Clasica Jaen

Wout van Aert begint aan zijn seizoen met de Clasica Jaen, een wedstrijd met heel wat gravelstroken. En dat is niet niet toevallig.

Vorig jaar kwam Wout van Aert ook aan de start van de Clasica Jaen, toen reed hij op de eerste gravelstrook lek en kreeg hij het achterwiel van een ploegmaat. Uiteindelijk zou Van Aert nooit meer vooraan in koers geraken.

Hij kwam als 45ste en laatste over de streep, maar een jaar later staat Van Aert opnieuw aan de start. Met 33,1 kilometer aan grindwegen is de Clásica Jaén een ideale brug tussen het veldrijden en de weg.

Van Aert over waarom hij Clasica Jaen rijdt

"Deze wedstrijd is perfect combineerbaar met de Algarve en zo heb ik meteen een goede week qua competitiekilometers en hardheid richting het Belgische openingsweekend", zegt Van Aert bij Het Laatste Nieuws.

Van Aert hoopt op meer geluk dan vorig jaar, maar had ook nog andere redenen om terug te keren. "Ik was vorig jaar echt onder de indruk van de omgeving. Door die steile klimmetjes in de finale lijkt deze wedstrijd ook veel meer op de Strade Bianche dan ik had verwacht."

De concurrentie lijkt vooral te komen van UAE Team Emirates-XRG. Geen Pogacar daar, maar wel Tim Wellens, Isaac Del Toro, Marc Soler en Brandon McNulty. In zijn eigen ploeg kan Van Aert rekenen op Tiesj Benoot en Sepp Kuss.