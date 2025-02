Niet Merlier: De Cauwer onthult wat écht belangrijk zal zijn in de Tour voor Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel wil dit jaar opnieuw op het podium van de Tour staan. De ploeg van Soudal Quick-Step zal er dit jaar wel iets anders uitzien, met ook Tim Merlier aan boord.

Na zijn derde plaats bij zijn debuut in de Tour vorig jaar, zal Remco Evenepoel dit jaar niet tevreden zijn met minder. Hij wil het gat op Vingegaard en Pogacar ook verkleinen, Evenepoel moest meer dan negen minuten toestaan op de Sloveen.

Soudal Quick-Step pakt het dit jaar wel iets anders aan. Tim Merlier en zijn lead-out Bert Van Lerberghe zitten ook in de ploeg en mogen hun kans gaan in de sprint. In andere etappes moeten ze Evenepoel ondersteunen.

Pogacar en Vingegaard belangrijker dan Merlier voor Evenepoel

Volgens José De Cauwer zal de aanwezigheid van Merlier geen verschil maken voor Evenepoel. "Het komt er voor hem op aan om wakker te blijven, want er kan zoveel gebeuren in de koers", zegt hij bij Knack Sport.

Evenepoel zou kunnen profiteren van een vete tussen Pogacar en Vingegaard, die elkaar de zege niet gunnen maar Evenepoel misschien wel. Of misschien zullen Pogacar en Vingegaard eens niet in topvorm aan de start staan.

"Dan moet je bij de zaak zijn en van die opportuniteit gebruik maken", zegt De Cauwer. Vorig jaar maakte Evenepoel zo'n opportuniteit gebruik door in de 17de etappe zo'n tiental seconden terug te pakken op Pogacar en Vingegaard.