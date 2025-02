Schrik voor Van Aert en Van der Poel? Baas van Pogacar legt twijfel over Parijs-Roubaix uit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar blijft mist spuien over zijn deelname aan Parijs-Roubaix. Zijn team UAE Team Emirates-XRG toont wel veel respect voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

De verkenning van Parijs-Roubaix zette de wielerwereld in rep en roer. Zal de wereldkampioen op 13 april dan toch aan de start staan? De Sloveen ontkende noch bevestigde voor de UAE Tour dat hij aan een deelname denkt.

Dat Pogacar ook in Parijs-Roubaix zou kunnen uitblinken, bevestigde zijn verkenning alleen maar. Volgens ploegmaat Tim Wellens, cameraman van dienst, reed Pogacar hem op alle 29 kasseistroken uit het wiel.

UAE toont respect voor Van der Poel en Van Aert

UAE Team Emirates-XRG blijft er echter kalm onder. "Het is Tadej, wat kan ik zeggen?", zegt ploegmanager Mauro Gianetti bij HLN. "Het niveau in het wielrennen is hoger dan ooit en toch steekt hij er nog bovenuit."

Toch vindt Gianetti Parijs-Roubaix nog van een andere orde. Want anders dan in de Ronde van Vlaanderen zijn Mathieu van der Poel en Wout van Aert misschien wel beter dan Pogacar op de kasseien.

Dat beseffen ze ook bij UAE Team Emirates. "We moeten realistisch en respectvol zijn. Ik heb Van der Poel zien veldrijden... In Roubaix zijn er geen beklimmingen om het verschil te maken. Het zou heel moeilijk zijn."