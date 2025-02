Tadej Pogacar heeft opvallende uitleg over zijn verrassende rol vooraan in de UAE Tour

Tadej Pogacar is in de eerste etappe van de UAE Tour tiende geworden in de sprint bergop. De wereldkampioen wilde de sprint aantrekken voor zijn ploegmaat, maar die was nergens te bespeuren.

In de eerste etappe van de UAE Tour mikte thuisploeg UAE Team Emirates-XRG op hun sprinter Juan Sebastian Molano. De Colombiaan kwam in de finale echter ten val, waardoor zijn lead-out Tadej Pogacar zijn eigen kans ging.

"We hadden een beetje pech met de valpartij van Sebas", zei Pogacar achteraf. "De finale liep uiteindelijk niet zoals gepland, maar ik had verder wel goede benen. We hebben het nog geprobeerd en het was een leuke koers."

Pogacar ging vroeg aan en werd zo een perfecte lead-out voor winnaar Milan. "Ik dacht blijkbaar nog steeds als een lead-out, omdat ik zo vroeg aanging in de wind. Als Molano geen pech had gekend, was het denk ik iets super moois geworden."

Pogacar moet aan de bak in tijdrit

De wereldkampioen overleefde alles zonder kleerscheuren en moet in de tweede etappe een eerste keer aan de bak. Dan staat er een vlakke tijdrit van 12 kilometer op het programma in de UAE Tour.

"Ik kijk uit naar morgen, de eerste echte lange inspanning van het seizoen. Het gevoel is oké. Er is veel werk verzet in de winter en ik hoop dat het morgen in de tijdrit zijn vruchten zal afwerpen", besloot Pogacar nog.