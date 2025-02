Was Evenepoel een reden voor zijn vertrek? Alaphilippe is glashelder over hun verstandhouding

Julian Alaphilippe trok na meer dan tien jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. De Fransman moest de laatste jaren steeds meer het kopmanschap aan Remco Evenepoel laten.

Julian Alaphilippe was enkele jaren de absolute kopman van Soudal Quick-Step. De Fransman won zes etappes in de Tour, was drie keer de beste in de Waalse Pijl en won ook Milaan-Sanremo en de Strade Bianche.

Zijn wereldtitels in 2020 en 2021 waren een hoogtepunt, maar daarna ging het heel wat minder. In 2022, 2023 en 2024 won Alaphilippe slechts zeven koersen, als won de Fransman vorig jaar wel een etappe in de Giro.

Alaphilippe had nooit problemen met Evenepoel

Remco Evenepoel sprong in het gat na de neergang van Alaphilippe, maar daar had hij naar eigen zeggen geen moeilijkheden mee. "Ik had er nooit problemen mee om met Remco in de ploeg te rijden", zegt Alaphilippe bij In de Leiderstrui.

"Ik kan een leider zijn, daar hou ik van, maar ik heb ook veel plezier gehaald uit het helpen van mijn teamgenoten, als onderdeel van teamsucces. Ik heb nooit frustraties gehad, ook niet toen ik minder presteerde en anderen beter."

Toch was er geen toekomst meer voor de dik betaalde Alaphilippe bij Soudal Quick-Step. De 32-jarige Fransman tekende een contract van drie jaar bij het Zwitserse Tudor en wil daar wat meer zijn eigen kans gaan.