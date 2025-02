Wordt Pogacar een stevig obstakel dit voorjaar? Van Gils voelt de bui al hangen

Het debuut van Maxim Van Gils voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe was er een in mineur door zijn valpartij en opgave in de Ster van Bessèges. De schade viel gelukkig wel mee.

In de eerste etappe van de Ster van Bessèges was Maxim Van Gils nog vierde geworden, maar in de tweede etappe liep het dus mis. Bij zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe moest Van Gils meteen opgeven.

"Ik had veel pijn. Ik had last van mijn onderrug en bekken", zegt Van Gils bij Sporza. "Ik was bang dat ik iets gebroken had, maar foto's in het ziekenhuis stelden me gerust. Ik hield er enkel blauwe plekken aan over."

Programma Maxim Van Gils

Vanaf woensdag rijdt Van Gils de Ruta del Sol, die hij vorig jaar won. Toen was de rittenkoers amper één rit lang, namelijk een tijdrit van vijf kilometer. Dit jaar zal het iets lastiger worden om de vijfdaagse rittenkoers te winnen.

Vooral het klassieke voorjaar is belangrijk voor Van Gils. In de Strade Bianche en in de Waalse Pijl werd Van Gils vorig jaar derde, in Luik-Bastenaken-Luik viel Van Gils vorig jaar als vierde net naast het podium.

Doet Van Gils dit jaar een gooi naar de zege in die koersen? "Goh, ik heb gezien dat Tadej Pogacar een vrij gelijkaardig programma rijdt. Een podiumplaats staat dan misschien al gelijk aan een overwinning."