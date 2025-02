📷 Geen leuke maandag: opnieuw pech voor Visma Lease a Bike

Wout van Aert had een lastige eerste koersdag in de Clasica Jaen, maar dat was ook het geval voor sprinter Olav Kooij in de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Nederlander won eerder deze maand nog twee etappes in de Ronde van Oman, maar maandag was duidelijk dat er iets scheelde.

Kooij kwam als allerlaatste over de streep, op meer dan 14 minuten van ritwinnaar Jonathan Milan, in de etappe waarin Jasper Philipsen gedeclasseerd werd als tweede.

Maandagavond liet Visma Lease a Bike weten dat Kooij ziek was geworden na de Ronde van Oman en vandaag niet meer van start gaat in de UAE Tour.

“Olav voelt zich al enkele dagen niet goed en heeft tijd nodig om te herstellen”, klinkt het bij Visma Lease a Bike.

🇦🇪 #UAETour



Unfortunately, Olav Kooij will be leaving the UAE Tour. He has not been feeling well for a few days and needs time to recover. Heal well, Olav! See you soon! 🍀 pic.twitter.com/r0tOu9bXGm