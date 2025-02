📷 Wout van Aert kiest voor nieuwigheid die Evenepoel en Pogacar hem al voordeden

Een nieuw seizoen, nieuwe gewoontes. Dat was maandag ook bij Wout van Aert in de Clasica Jaen van toepassing.

Wout van Aert en Visma Lease a Bike hadden de Clasica Jaen, de eerste koers van het jaar voor onze landgenoot, best anders willen zien verlopen.

Van Aert moest vrede nemen met plek 39, op zes minuten van de winnaar. Opvallend was wel dat onze landgenoot opnieuw met schoenen voor veters kiest.

Dat deden Remco Evenepoel en Tadej Pogacar hem al voor. Ook zijn nieuwe ploegmaat Victor Campenaerts kiest daarvoor. Op zich is het niet nieuw. Pogacar doet dat al jaren en sinds vorig seizoen heeft ook Evenepoel fietsschoenen met veters aan.

“Ze hebben me wijsgemaakt dat het beter is. Ze zijn lichter en zouden aerodynamischer zijn”, vertelt onze landgenoot. Volgens Victor Campenaerts is de druk meer verdeeld en zou het veel comfortabeler aanvoelen, zo liet die een tijdje terug horen.