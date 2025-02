Afwezigheid van Evenepoel biedt kansen bij Soudal-QuickStep: "Dat zou mooi zijn"

Remco Evenepoel moet nog eventjes revalideren voor hij weer voluit kan koersen. Zijn afwezigheid zorgt echter dat andere renners kansen krijgen.

Geen Remco Evenepoel in de Ronde van de Algarve. Dat zorgt ervoor dat Ilan Van Wilder meer dan een stap vooruit kan zetten bij Soudal-QuickStep.

“In zo goed als alle wedstrijden die ik nu ga rijden, krijg ik een vrije rol: de Algarve, Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland. Ik krijg de vrijheid om daar mijn ding te doen, en mijn limieten op te zoeken. En dat ga ik zeker benutten”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Gemakkelijk wordt het echter niet om de plek van Evenepoel te moeten opvullen. “Door de afwezigheid van Remco gaat iedereen nu een beetje meer verantwoordelijkheid krijgen. Het is aan ons om die kansen te grijpen. En hopelijk is Remco dan terug tegen de Waalse klassiekers.”

Het klassement wordt belangrijk in de Algarve. Van Wilder kan tegen de tijd rijden en ook bergop zijn ding doen. Toch kijkt hij vooral al verder. “Maar ik ben benieuwd waar ik kan eindigen in koersen als Parijs-Nice en Baskenland, wedstrijden van een heel hoog niveau.”

De voorbije jaren was Van Wilder steevast een renner in de top vijf van heel wat rittenkoersen. “Die regelmaat is iets wat ik wil voortzetten. Of misschien zelfs hoger trekken: richting het podium. Dat zou mooi zijn, al wordt het niet gemakkelijk in koersen voor de WorldTour.”