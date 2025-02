Geen begrip voor milde dopingschorsing van tennisser Jannick Sinner: "Als het een wielrenner was geweest..."

Tennisser Jannick Sinner testte in maart 2024 twee keer positief op colstebol. De Italiaan werd eerst vrijgesproken, maar kreeg nu toch een schorsing van 3 maanden.

De Italiaanse dopingautoriteit vond een schorsing niet nodig voor Sinner, omdat hij kon aantonen dat hij het middel via een massagespray in zijn bloed had gekregen.

Dopingautoriteit WADA ging hiertegen in beroep. Ondertussen heeft Sinner met WADA een schikking getroffen voor een schorsing van drie maanden, tot en met 4 mei. Twee weken vooraleer Roland Garros begint. In januari won Sinner nog de Australian Open.

In de tenniswereld werd stevig gereageerd op deze milde schorsing, maar ook in de wielerwereld begrijpt men niet dat je er zo gemakkelijk vanaf kan komen.

In het radioprogramma ‘Les Grandes Gueules du Sport’ heeft Jérôme Pineau heel wat kritiek geuit op de wel heel beperkte schorsing van Sinner.

“Hij is de nummer één en zijn sport mag niet worden aangevallen. Als het een 's werelds beste wielrenner was geweest, kreeg hij twee jaar”, zei Pineau meteen.

Hij verwees naar de schorsing van Alberto Contador. Die zou een vervuilde biefstuk gegeten hebben, maar dat werd van tafel geveegd. Het doet ook denken aan de schorsing van Toon Aerts en Shari Bossuyt. Zij werden allen twee jaar geschorst.

“Ik kan je vertellen dat als hij een wielrenner was, hij twee jaar krijgt, hij wordt beschouwd als valsspeler en door iedereen aan de schandpaal wordt genageld. We hadden nooit een regeling getroffen met meneer Sinner. Wat er gebeurd is, is gewoon schandalig. Er wordt met twee maten gemeten, afhankelijk van de atleten en de sport.”