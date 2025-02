"Iedereen kan dat zien op de beelden": Philipsen bijt van zich af na declassering

Jasper Philipsen werd tweede in de eerste etappe van de UAE Tour. Achteraf werd onze landgenoot gedeclasseerd.

In zijn eerste koers van het seizoen werd Jasper Philipsen meteen gedeclasseerd, nadat hij tweede werd na Jonathan Milan. Onze landgenoot hinderde in de sprint duidelijk de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, ook al deed die eigenlijk niet meer mee voor de overwinning.

Een vervelend begin voor Philipsen dus. “Leuk is dat inderdaad niet”, reageerde Philipsen aan Het Nieuwsblad. “Omdat iedereen op de beelden kan zien dat ik totaal niets kwaadwilligs voor ogen had.”

Al heeft onze landgenoot wel een uitleg. “Maar ik had, op dat klimmetje net twee redelijk stevige minuten achter de rug en zat helemaal à bloc. Op dat moment zie je mij over mijn rechterschouder kijken en dan uitwijken naar links. Ik had Fisher-Black totaal niet gezien.”

Philipsen moest duidelijk zijn meerdere erkennen in Jonathan Milan. Achteraf werd hij gedeclasseerd. “De jury is wel met mij komen praten. Dat kon ik wel appreciëren. Maar leuk is anders uiteraard. Al zou het natuurlijk nog minder leuk zijn mocht zoiets in de Tour gebeuren.”

Of de straf overdreven is of niet, daar wou Philipsen niet op ingaan. Gewoon respecteren, liet onze landgenoot nog weten. Dat hij meer zal moeten opletten is alvast duidelijk. “Alleen is dat niet simpel. In volle inspanning denk je daar gewoon niet aan. Maar ik zal mij moeten aanpassen”, besluit hij.