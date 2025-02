"Iemand die niet weet hoe het voelt": Philipsen krijgt ook steun na zijn declassering

De eerste koers van het seizoen leverde hem meteen een declassering op. En echt een verrassing is dat niet voor Johan Vansummeren.

Jasper Philipsen sprintte in de eerste etappe van de UAE Tour naar de tweede plek na Jonathan Milan. Maar dat was zonder de jury gerekend. Onze landgenoot werd teruggezet naar de 52ste plek, maar kreeg wel geen gele kaart.

“Ik zie Jasper sterven aan het achterwiel van Jonathan Milan waarna hij zich neerzet op zijn zadel. Het is die actie die leidde tot een zwieper waardoor hij Finn Fisher-Black (Red Bull BORA-hansgrohe) meeneemt”, klinkt het bij Johan Vansummeren in Het Belang van Limburg.

“Die zwieper is perfect te verklaren. Je bent pakweg 1.500 watt aan het trappen en plots hou je de benen stil om uit te bollen. Kortom, Jaspers laatste pedaalstoot met rechts wordt gevolgd door… niks meer. 0 watt. Waardoor je automatisch uit balans geraakt. Zodus, ik zag niks intentioneel kwaadaardigs aan Philipsens actie.”

Maar toch werd hij gedeclasseerd. Volgens Vansummeren heeft dat te maken met de veranderende regels, waarbij er telkens maar minder mag. Maar er is nog een probleem.

“Ik heb de indruk dat met name Philipsen nóg minder marge krijgt. Hij sleurt een reputatie mee. En door zulke jurybeslissingen geraakt hij daar moeilijk van af. Als ik juryvoorzitter was geweest in de Emiraten, dan had hij geen declassering aan zijn broek gehad.”

Vansummeren vreest dan ook dat het niet bij deze ene keer zal blijven. “Jammer genoeg voor Jasper trof hij iemand die niet weet hoe het voelt als je benen helemaal vollopen. Dat moet ambetant zijn voor hem. Bovendien zullen - als dit de norm is - dit seizoen nog veel renners tegen een declassering aanlopen.”