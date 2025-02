Wilfried Peeters voelt de afwezigheid van Patrick Lefevere: "We leren elke dag bij"

Zonder Patrick Lefevere wordt het een opvallend koersjaar voor Soudal-QuickStep. Ploegleider Wilfried Peeters denkt dat de Wolfpack weer als vanouds van zich zal laten horen.

Het wordt een stevige aanpassing voor Soudal-QuickStep, om na al die jaren voor het eerst niet te werken onder de vleugels van Patrick Peeters. Maar Jurgen Foré heeft al bewezen dat hij meer dan een degelijke vervanger is.

Ondertussen staat de teller al op vijf overwinningen, wat toch voor het nodige vertrouwen zorgt. Waar de grote doelen vroeger in het voorjaar lagen is dat met de uitbouw van de ploeg rond Remco Evenepoel toch wel anders.

Toch gelooft Peeters in het Wolfpackgevoel. “Ik heb 33 jaar met Lefevere gewerkt, voor mij is dat niet alleen mijn baas, maar ook mijn maat geworden. Hij is een fenomeen, die kan je niet vervangen en het is niet simpel om daar qua persoonlijkheid je voet naast te zetten”, zegt Peeters aan WielerFlits.

“Patrick zorgde er steevast voor dat er ‘vuur onder het gat zat’. Jurgen doet dat eerder op zijn manier, maar ik heb ook al veel van hem geleerd. Hij is heel gestructureerd en je merkt dat hij uit het bedrijfsleven komt. Hij wil ook graag dat bedrijfsleven naar de ploeg brengen, maar je moet toch altijd de twee blijven houden.”

Soudal-QuickStep is ondertussen een organisatie van meer dan 180 mensen geworden. “Het is niet omdat we altijd op een bepaalde manier hebben gewerkt, dat we dat per sé zo moeten blijven doen. We hebben altijd mooie resultaten behaald door zo te werken, maar we leren nog elke dag bij. Dat zal uiteindelijk ook terug leiden tot nieuwe topresultaten.”