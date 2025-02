🎥 Van Gils klopt Wellens in Ruta del Sol, maar vreest één probleem: "Daar ben ik wel bang voor"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Maxim Van Gils heeft in de Ruta del Sol zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In een sprint tegen Tim Wellens was Van Gils de beste in de eerste rit.

In Ster van Bessèges moest Maxim Van Gils zo'n twee weken geleden nog opgeven door een valpartij. Hij vreesde even voor een breuk, maar kwam weg met enkele blauwe plekken. En dus kon hij woensdag starten in de Ruta del Sol.

In een aangename openingsrit ging Sivakov (UAE) op zoek naar vluchter Leknessund (UNO-X). Pidcock (Q36.5) brak de koers helemaal open op zo'n 40 kilometer van de streep, er bleven zo'n twintig renners over vooraan.

Daaruit versnelde Van Gils op zo'n 20 kilometer van de streep, hij kreeg Wellens met zich mee. Ploegmaats Wellens en Sivakov gingen sprinten tegen Van Gils om de zege, het was die laatste die het haalde en zijn eerste koers won in het shirt van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Van Gils heeft schrik van UAE

"Ik ken Tim Wellens heel goed", zei Van Gils achteraf. "We waren nog ploegmaats (bij Lotto nvdr.). Ik wist dat ik hem kon kloppen in een sprint, dus was het gewoon heel belangrijk om hem niet te laten wegrijden."

De komende dagen wil Van Gils zijn leiderstrui verdedigen, maar hij vreest toch Wellens en zijn ploegmaats. "UAE heeft hier een heel sterke ploeg, dus daar ben ik wel een klein beetje bang voor. Hopelijk kunnen wij het de komende dagen afmaken."

