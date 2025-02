Arnaud De Lie geeft collega's een veeg uit de pan na chaos in de Ronde van de Algarve

Arnaud De Lie was allerminst opgezet met wat er gebeurde in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve. De Belgische kampioen gaf zijn collega's een veeg uit de pan.

Belgisch kampioen Arnaud De Lie zat vooraan klaar om te sprinten voor de overwinning in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve, maar die sprint kwam er niet. Driekwart van het peloton nam een verkeerde afslag.

De Lie wist wél langs waar hij moest rijden, maar kon geen kant op. Samen met zijn ploegmaats had hij de aankomst ook verkend, maar dat had blijkbaar niet iedereen gedaan. De Lie was dan ook bijzonder boos op zijn collega's.

"De eerste gaat naar rechts, en de rest volgt als schapen", deed De Lie daarna een schaap achter bij HLN. "Eén fan volgde de motor, maar elke wielerfan weet dat de motor nooit tot de meet rijdt. Stom. Wielrennen is zo al vrij gevaarlijk, en als je de aankomst niet bestudeert wordt het wel heel moeilijk."

Maes legt schuld niet bij renners

Ook zijn ploegleider Nikolas Maes wist niet wat hij zag vanuit de volgwagen. Ook hij vond het niet duidelijk of de afslag links of rechts was voor de renners. Na de Ster van Bessèges slaat het wielrennen opnieuw een mal figuur. "Dit is slechte reclame voor de wielersport", zei Maes bij Sporza.

Maes vond ook niet dat de schuld bij de renners kan worden gelegd, zij hebben op zo'n moment een hoge hartslag en zitten vol lactaat dat ze blindelings de weg volgen. "Dan begrijp ik dat ze verkeerd rijden als het niet 100 procent duidelijk is."

Look how far behind Ganna is! Jordi Meeus must be declared stage winner no doubt. 😂😭 Poor fans looking the wrong way and missing the sprint LOL. #VoltaaoAlgarve pic.twitter.com/AGJEeVBEzh — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 19, 2025