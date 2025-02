'Remco Evenepoel blijft het bijzonder moeilijk hebben: dit is er aan de hand'

Terwijl zijn concurrenten deze week allemaal aan het seizoen beginnen, staat Remco Evenepoel nog minstens twee maanden aan de kant. En dat is op het mentale vlak niet makkelijk voor Evenepoel.

Tadej Pogacar rijdt deze week de UAE Tour, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic rijden de Ronde van de Algarve. In die laatste koers had ook Remco Evenepoel aanwezig geweest als hij niet in de lappenmand had gelegen.

De dubbele olympische kampioen is nog altijd aan het revalideren van zijn ongeval op training begin december. Hij mag sinds begin februari opnieuw buiten trainen, maar het zal toch nog tot april duren voor Evenepoel weer gaat koersen.

En dat is mentaal moeilijk voor Evenepoel, weet HLN. Hij houdt zich straks aan zijn revalidatieschema, maar blijft op andere vlakken toch weg van het wielrennen en probeert zich vooral te ontspannen met andere zaken.

Zo dook Evenepoel geregeld op in het stadion van Anderlecht, maandag was Evenepoel nog aanwezig op de première van 'Patsers' in de Antwerpse Kinepolis. Allemaal om zichzelf niet te veel mentaal te belasten.

Evenepoel mikt nog altijd op een comeback in de Brabantse Pijl op 18 april, daarna staan ook de Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië op zijn programma.