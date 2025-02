Rijdt Tadej Pogacar dan toch gewoon Parijs-Roubaix? "Het is géén vraagteken meer"

Rijdt Tadej Pogacar dit jaar Parijs-Roubaix. De wereldkampioen voedde de speculaties met zijn verkenning en ontkende niet dat hij niet aan de start zal staan.

Staat Tadej Pogacar dit jaar voor het eerst aan de start van Parijs-Roubaix? De wereldkampioen pakte zo'n twee weken geleden uit met een verkenning van de kasseistroken en maakte volgens ploegmaat Tim Wellens veel indruk.

Nu, in 2022 deed Pogacar ook al eens zo'n verkenning, maar toen was er in de Tour ook een etappe over kasseien die aankwam in Arenberg. Zo'n rit is er dit jaar niet in de Tour, wat de speculaties nog wat meer voedde.

Rijdt Pogacar dan toch Parijs-Roubaix?

Pogacar ontkende noch bevestigde in de UAE Tour dat hij aan de start zal staan. In Nederland twijfelen ze echter niet meer. "Voor de wielerwereld is het nog een groot vraagteken, maar voor mij is het volledig géén vraagteken meer", zegt Jan Hermsen in Kop over Kop.

"Zeker na de uitspraken van Matxin deze week. Pogacar gaat gewoon Parijs-Roubaix rijden. Er is gewoon geen nee, en als er geen nee is dan gaat hij gewoon rijden. Dat is iets waar ik enorm naar uitkijk."

Bobbie Traksel denkt ook dat Pogacar Parijs-Roubaix zal rijden, maar ziet nog één voorwaarde. "Het zou toch gaaf zijn als hij Parijs-Roubaix gaat rijden. Ik denk dat het wel ligt aan wat hij dan presteert", zegt de ex-renner.

"Als het maar net gaat of niet helemaal super gaat, dan gaat hij 'm niet rijden. Dan gaat hij proberen om de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl te winnen", stelt Traksel nog.