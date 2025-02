Sanne Cant zal iets radicaal veranderen wanneer ze stopt: "Die moeten het huis uit"

Sanne Cant neemt zondag afscheid als renster, ze hangt haar fiets aan de haak. En ook in haar huis zullen wel wat dingen veranderen als ze renster af is.

Nog één cross in Oostmalle zondag en dan zit het erop voor Sanne Cant. Na een profcarrière van bijna 20 jaar hangt ze zondag haar fiets aan de haak. En die carrière zal uiteraard ook gevierd worden met een feest.

"Ik heb zelf een afscheidsfeest in elkaar gestoken", zegt Cant bij Sporza. "Voorts heb ik geen idee wat ze van plan zijn." Vanaf volgende week is Cant dus renster af, maar wat ze zelf zal doen, daar heeft ze wel al een idee over.

"Dan heb ik eindelijk tijd om te werken in de tuin. Dat is nodig", lacht Cant. "Voorts ga ik mijn koersspullen opruimen zodat ik rust kan vinden. Die moeten het huis uit. Uiteraard ga ik blijven sporten, maar mijn huis hoeft niet meer afgestemd te zijn op mijn sportleven."

Regenboogtruien maken Cant trots

In haar living hangen wel nog haar drie regenboogtruien van 2017, 2018 en 2019. Cant hing die truien aan haar muur toen ze in 2020 de regenboogtrui moest afgeven. Sindsdien had ze het wat moeilijker, maar die truien zien doen veel deugd.

Naast die drie wereldtitels heeft Cant ook nog vijftien Belgische titels op rij en drie Europese titels in het veldrijden. Ze won ook drie keer de Wereldbeker, vier keer de Superprestige en zes keer de X2O Trofee.