Werd Philipsen te hard aangepakt? Van Avermaet heeft opvallende mening over declassering

Jasper Philipsen werd in de eerste rit van de UAE Tour gedeclasseerd voor een manoeuvre in de sprint. Hij kreeg er geen gele kaart voor en dat vindt Greg Van Avermaet logisch.

In de Tour van vorig jaar werd Jasper Philipsen gedeclasseerd in de zevende rit toen hij Wout van Aert bijna in de dranghekken reed, de situatie in de UAE Tour was helemaal anders. Philipsen had niet de bedoeling om iemand in gevaar te brengen.

Toch werd hij teruggezet in de uitslag en kreeg hij ook een boete en een aftrek van punten in het puntenklassement. Een gele kaart, een systeem dat sinds dit jaar is ingevoerd, kreeg Philipsen niet voor zijn manoeuvre.

Van Avermaet over declassering Philipsen

"Het geval-Philipsen is een interessante situatie. Het was een typische reactie van ontgoocheling, waarbij hij uitweek", zegt Greg Van Avermaet in Sporza Daily. "Het is moeilijk om in te schatten, maar ik zou hem sowieso al niet declasseren."

"De sprint was gereden en de snelheid lag niet al te hoog. Maar in andere situaties zou het wel geel kunnen zijn", zegt Van Avermaet. Bij twee gele kaarten in één rittenkoers volgt een diskwalificatie, zes gele kaarten in een jaar levert een maand schorsing op.

Van Avermaet pleit er dan ook voor om ex-renners te laten meebeslissen over die gele kaarten. "Die hebben zelf in dat soort situaties gezeten en kunnen het beter inschatten. Als je het zelf niet gedaan hebt, kun je er moeilijk over oordelen."