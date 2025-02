📷 Lotto Cycling Team verrast en pakt uit met komst van grote naam vlak voor klassiekers

Lotto Cycling Team voegt nog een renner toe aan zijn ploeg. Niemand minder dan Elia Viviani versterkt het team.

De 36-jarige Elia Viviani voegt zich bij Lotto Cycling Team, zo laat de wielerploeg in een officiële mededeling weten. Hij tekende een contract voor één seizoen.

Vlak voor de start van het klassieke voorjaar tekent de Italiaan zijn contract. “Ik ben erg blij om mijn carrière te verlengen bij Lotto”, zegt de sprinter enthousiast.

“Eerst en vooral wil ik blijven sprinten voor overwinningen, maar ik wil ook mijn ervaring delen met deze jonge ploeg. Ik ben klaar om die rol op me te nemen - mijn nieuwe teamgenoten tips geven, of ze nu sprinters zijn of niet, en ze helpen groeien.”

Het palmares van Viviani is indrukwekkend. Hij won olympisch goud in het omnium en twee keer wereldkampioen in de achtervolging. Viviani won vijf etappes en het puntenklassement in de Giro d'Italia, drie etappeoverwinningen in de Vuelta en één in de Tour de France. Hij werd ook Italiaans en Europees kampioen.

“Op mijn 36e ben ik nog steeds zeer gemotiveerd. Ik ben nog steeds een sprinter. Ik wil winnen. Nadat ik me afgelopen zomer had gericht op de Olympische Spelen en baanwielrennen, was het niet makkelijk om een ploeg te vinden, omdat ik mezelf niet had kunnen bewijzen op de weg.”

Die kans krijgt hij nu wel bij Lotto, waar zijn vrouw Elena Cecchini in 2015 ook voor reed. “Ik ken Elia Viviani al tien jaar - onze wegen hebben zich gekruist bij vorige teams. Daarom ben ik verheugd om zijn komst aan te kondigen en hem welkom te heten in ons team”, zegt CEO Stéphane Heulot.