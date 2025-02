Na teleurstellende Clasica Jaen: Johan Bruyneel zegt wat je van Wout van Aert mag verwachten

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert opende het seizoen in mineur. Hij reed een slechte Clasica Jaen. Johan Bruyneel maakt alvast de rekening op.

De kopman van Visma Lease a Bike had het moeilijk in de Clasica Jaen. Onze landgenoot kwam op zes minuten van de winnaar binnen, terwijl de ploeg wel verwacht had dat Van Aert zou meedoen voor de zege.

Maar dat draaide dus eventjes anders uit. Johan Bruyneel wil er alvast geen al te grote conclusies uit trekken, zo vertelt hij in de podcast THEMOVE van Lance Armstron.

“Er is geen reden om zorgen te hebben over Van Aert. Hij heeft net een trainingskamp op Mallorca achter de rug. Ik weet niet precies hoe hij daar getraind heeft. Je zou inderdaad verwachten dat hij in Jaen meedoet voor de zege, maar ook dat soort jongens zijn geen machines”, klinkt het.

Na een eerste koers van het seizoen mag je van Bruyneel nog geen verregaande conclusies trekken. Misschien had Van Aert wel gewoon een slechte nachtrust.

“Er kan altijd iets aan de hand zijn. Misschien verdedig ik mijn landgenoot een beetje, maar ik ben er zeker van dat hij er straks zal staan in april. Het duurt nog even voordat de Ronde van Vlaanderen wordt verreden, hè. De mannen die daar willen winnen zijn nu nog niet in topvorm”, besluit hij.