Philipsen komt met duidelijk statement na derde plaats in UAE Tour

Jonathan Milan won vandaag de sprintersetappe in de UAE Tour. Tim Merlier en Jasper Philipsen eindigden op plek twee en drie.

Jonathan Milan had niet veel over, maar hij bleef in de tweede sprintersetappe van de UAE Tour twee Belgen voor. Het verschil was klein, maar Milan was sneller dan Tim Merlier en Jasper Philipsen.

“De snelheid was er wel, maar op het einde vond ik iets te weinig ruimte”, zegt Jasper Philipsen na de etappe van vandaag aan Het Laatste Nieuws.

“Ik schat dat ik pas op 75 à 50 meter van de meet écht kon aangaan. Ik kwam uit het wiel, maar het was net niet genoeg. Met een beetje geluk zat er misschien meer in.”

Paniek is er zeker niet, ook al heeft Philipsen nog geen etappe gewonnen. Eerder deze week werd hij tweede, maar achteraf werd hij gedeclasseerd.

Vrijdag en zaterdag zijn er nog twee sprinteretappes in de UAE Tour. “Klopt. En natuurlijk zou ik hier graag winnen, maar als dat niet zo is, is het ook zo. Ik heb vooral voor de klassiekers getraind.”