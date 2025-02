Pogacar houdt grote oefening die Van der Poel en Van Aert niet graag hebben

De vierde etappe van de UAE Tour draaide uit op een massasprint. Die werd gewonnen door Jonathan Milan.

De Italiaan haalde het in de sprint van onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen. Tadej Pogacar blijft de leider in het algemene klassement.

De etappe was aangeduid als een sprintersetappe, maar onderweg ontstonden waaiers. En dat vond Tadej Pogacar best wel leuk, zo vertelde hij aan Indeleiderstrui.

“Waaiers maken het allemaal een stuk interessanter. Ik hou ervan en het is goed om er richting de klassiekers al eentje te hebben gehad”, vertelt de Sloveen.

“Het zorgt tevens voor wat selectie, met al wat pijn in de benen. Je doet ervaring op en ik denk dat we altijd vooraan zaten en klaar waren voor wat komen ging. Dat hebben we perfect gedaan”, ging de wereldkampioen verder.

UAE hielp de sprintersploegen met de eerste waaier. “Ik finish zo'n etappe liever in een kleinere groep. Toen het bij elkaar kwam, hebben we gezien hoe hectisch het was in de laatste kilometers. Meedraaien in de waaiers is bovendien een goede manier om wat inspanningen te doen. Het dient als goede voorbereiding op wat komen gaat.”