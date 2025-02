Belgisch kampioen Arnaud De Lie op zijn plaats gezet door ploegmaat na uithaal

De eerste etappe in de Ronde van de Algarve eindigde in chaois. Arnaud De Lie was bijzonder streng voor zijn collega's, maar daar is zijn ploegmaat Cédric Beullens het niet mee eens.

Een groot deel van het peloton nam in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve een verkeerde afslag. Daardoor kwamen ze achter het publiek terecht en kwam er geen echte massasprint voor de zege. De uitslag van de rit werd nadien ook geschrapt. En dat was behoorlijk balen voor Cédric Beullens, die zijn eerste koers van het seizoen reed. "Ik ben kwaad omdat we geen uitslag hebben behaald", zei hij bij HLN. "Het was mijn eerste koers van dit seizoen en het voelt als een eerste schooldag en je bent thuis jouw boekentas vergeten." Beullens was net als onder meer Wout van Aert en Jordi Meeus boos op de organisatie. Zij hadden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zorgen voor een betere afsluiting en aanduiding in de laatste kilometer. Beullens is het niet eens met ploegmaat De Lie Belgisch kampioen Arnaud De Lie had echter een andere mening, hij gaf zijn collega's op kop van het peloton een veeg uit de pan. Zijn ploegmaat Beullens wist dat hij naar links moest, maar kon niet weg. Hij begrijpt de uithaal van De Lie dan ook niet. "Ik zat aan de rechterkant van het wegdek en kon niet weg. Het is te gemakkelijk om nu naar de renners te wijzen", stelt Beullens. "Wij volgen het wiel voor ons en ook de motors van de seingevers. Als wij op een kilometer van de streep nog moeten bezig zijn met ons oriënteren..."