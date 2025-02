Lat wordt meteen hoog gelegd voor toptalent Jarno Widar: "Pas dan zal ik tevreden zijn"

Toptalent Jarno Widar (19) begint straks in Frankrijk aan zijn seizoen. Bij Lotto geloven ze alleszins dat Widar de sterke lijn van de beloften meteen zal kunnen doortrekken.

Vorig jaar reed Jarno Widar al een paar wedstrijden bij de profs, onder meer de Trofeo Laigueglia en de Volta NXT Classic. Ook dit jaar rijdt Widar officieel nog bij het opleidingsteam, maar hij rijdt wel al enkele profwedstrijden.

Vrijdag staat Widar aan de start in de Classic Var, dit weekend in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Die eindigen allemaal bergop en dat moet Widar dan ook liggen. Dat verwachten ze ook bij zijn ploeg Lotto.

Widar wil meteen scoren bij de profs

"Er zijn enkele grote namen aan de start, maar met de juiste positionering zie ik Jarno in de top 5 eindigen", zegt ploegleider Wesley Van Speybroeck. De Classic Var eindigt wel op een beklimming van 1,4 km aan 11,2%, Widar houdt meer van langere beklimmingen.

"De Tour des Alpes-Maritimes is een wedstrijd die hem nog beter moet liggen. In de Classic Var kan hij ritme opdoen om in die laatste wedstrijd helemaal in topvorm te zijn", zegt Van Speybroeck daar over.

En Widar zelf? "Het is lastig om een doel te stellen, want je bent toch altijd wat onzeker bij de start van het seizoen. Ik zal sowieso voluit gaan. Als ik het gevoel heb dat ik alles eruit heb kunnen halen, zal ik tevreden zijn."