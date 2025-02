Meer dan 100 kilometer in de aanval in vlakke rit: Tadej Pogacar legt uit wat zijn plan was

Tadej Pogacar zette het peloton stevig aan het werk door meer dan 100 kilometer in de vroeger vlucht te zitten. Onderweg pakte hij ook nog enkele bonificatieseconden mee.

Iedere dag laat Tadej Pogacar zich wel zien in de UAE Tour. In de eerste etappe mengde hij zich in de sprint en werd hij tiende, in tijdrit werd hij derde, woensdag won hij de derde rit en donderdag was Pogacar een van de aanstokers van de waaiers.

Ook op de vijfde dag liet de wereldkampioen en leider in het klassement zich zien. Zo'n 110 kilometer reed de Sloveen in de aanval, op een gegeven moment pakte hij zelfs drie minuten op het peloton met zo'n tien andere vluchters waaronder Lennert Van Eetvelt.

"Domen (Novak, nvdr.) en ik kwamen terug van een plaspauze. En toen gebeurde het. We staken het peloton voorbij, en ik moest denken aan de Ronde van Catalonië van vorig jaar, toen we hetzelfde hebben gedaan."

Pogacar doet sprintersploegen zweten

"In Catalonië waren we slechts met twee, en hebben we uiteindelijk gewoon een beetje plezier gemaakt. We hebben ons toen verstopt en het peloton weer opgewacht. Maar nu gingen er renners in de reactie, en hebben we ons geëngageerd in de vlucht."

"Het was een goede dag op kop, in een poging om de vlucht te doen overleven. Ik heb me voorbereid om hier koers te maken. Het was een beetje training, maar als die niet opbrengt binnen vijf jaar, dan lig ik er eigenlijk ook niet wakker van."

Door de aanval van Pogacar moesten de sprintersploegen aan de bak en werd er een gemiddelde snelheid van 48,7 kilometer per uur gehaald. "We zijn eerder gefinisht dan gedacht: voor negentig procent van het peloton was het dus een goede dag. Anders waren we langer onderweg geweest in de hitte. Beter 3u15 koersen dan 4u30, toch?"