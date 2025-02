Niet alleen Sanne Cant neemt afscheid: zeven crossers hangen in Oostmalle hun fiets aan de haak

Zondag wordt het veldritseizoen afgesloten met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle. Voor enkele crossers betekent het ook het einde van hun carrière.

Van Sanne Cant (34) staat haar hele seizoen al in het teken van haar afscheid. Na meer dan 15 jaar hangt ze straks haar fiets aan de haak in Oostmalle. Het wordt haar 418de en laatste cross in haar lange carrière.

"Als een vijftienvoudige Belgische kampioene, drievoudig Europees- en wereldkampioene met crosspensioen gaat, dan kunnen we dat in Oostmalle niet zomaar voorbij laten gaan. Sanne Cant zal gepast gevierd worden”, stelt Raymond Leys van het organiserende comité.

Zes mannen hangen fiets aan de haak in Oostmale

Hoe Cant in de bloemetjes zal worden gezet, dat wilde Leys nog niet verklappen. En Cant zal niet de enige zijn die straks haar fiets aan de haak hangt. Maar liefst zes mannen rijden in Oostmalle hun laatste cross.

Want ook Thijs Aerts (28), Jens Adams (32), Corné van Kessel (33), Mathijs Wuyts (26), Maarten Van Staeyen (27) en Marcel Meisen (36) hangen in Oostmalle hun fiets (letterlijk) aan de haak in Oostmalle.

"Ze zullen allen op het podium gevierd worden", zegt Leys nog. En daarna zullen die renners wellicht allemaal nog een laatste keer verbroederen met hun supporters om het einde van hun carrière te vieren.