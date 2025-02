Patrick Lefevere kreeg opvallende mail van zijn vrouw na afscheid: "Dat was toch het strafste"

Patrick Lefevere nam eind december afscheid als CEO van Soudal Quick-Step. Ook zijn vrouw Patricia neemt dat afscheid bijzonder letterlijk.

Na 21 jaar gaf Patrick Lefevere de fakkel als CEO bij Soudal Quick-Step door aan zijn COO Jurgen Foré. Lefevere blijft wel nog betrokken bij de ploeg, zo is hij bij de mannenploeg deel van de Board of Advisors. Bij de vrouwen is Lefevere lid van de Raad van Bestuur.

Toch heeft hij het wel grotendeels kunnen loslaten. Sinds de bekendmaking van zijn vertrek is Lefevere in totaal nog twee keer op het kantoor van Soudal Quick-Step in Wevelgem geweest. Al heeft Lefevere daar nog altijd een bureau.

Lefevere moest auto en tankkaarten inleveren

Dat bureau zal Lefevere binnenkort wel eens leegmaken, maar ook andere zaken van de ploeg moest hij afgeven. Zo kreeg Lefevere een telefoontje van BMW om zijn auto in te leveren. "Dat is normaal natuurlijk", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Het strafste is toch dat ik een mail kreeg van de ploeg met de vraag om mijn bank- en tankkaarten binnen te brengen. Weet je wie die had gestuurd? Mijn eigen vrouw. ‘Beste Patrick, kan u aub…’ Patricia doet op het bureau de administratie van de ploeg."

Voor zijn vrouw is het niet vreemd dat zij nog altijd werkt voor de ploeg terwijl Lefevere al gestopt is. En daarin is het ook heel professioneel. Thuis is thuis en werk is werk. Iets wat Lefevere niet moet weten zal ze ook niet aan zijn neus hangen.