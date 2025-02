Philipsen en lead-out Rickaert vallen zwaar in UAE Tour: Alpecin-Deceuninck komt met update

Jasper Philipsen heeft zich niet kunnen mengen in de massasprint in de vijfde etappe van de UAE Tour. Hij was een van de slachtoffers van de zware valpartij in de slotkilometer.

In de vierde rit van de UAE Tour sprintte Jasper Philipsen nog naar de derde plaats. De sprinter van Alpecin-Deceuninck had vrijdag in de vijfde rit zijn zinnen gezet op een nieuwe kans in de massasprint, maar die kreeg hij niet. Samen met zijn lead-out Jonas Rickaert was Philipsen in de slotkilometer betrokken bij een zware valpartij. Philipsen kwam uiteindelijk als 85ste over de streep, Rickaert nog enkele minuten later als 119de. "Zware dag in de UAE Tour met een valpartij in de laatste kilometer van de vijfde etappe van Jasper Philipsen en Jonas Rickaert. Geen sprintkans dus voor onze kopman", schrijft Alpecin-Deceuninck op zijn sociale media. "Philipsen ontsnapte met slechts enkele schrammen, Rickaert heeft een gekneusde rechterknie en wat schaafwonden", schrijft de ploeg nog. De schade valt dus al bij al nog mee voor de twee Belgen. "Op naar morgen voor een nieuwe kans." Zaterdag staat er nog een derde en laatste massasprint op het programma in de UAE Tour, zondag komt de slotrit aan op Jebel Hafeet (10.9 km aan 6.7%). Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Alpecin-Deceuninck (@alpecindeceuninck)