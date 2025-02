Ploegmaat van Evenepoel kritisch voor ex-bondscoach Vanthourenhout: "Met alle respect, maar..."

Tadej Pogacar was vorig jaar heer en meester op het WK wielrennen. De Belgen waren niet tegen hem opgewassen, al lag dat misschien ook wel aan de samenstelling van de ploeg.

Remco Evenepoel had zijn zinnen gezet op een tweede wereldtitel op de weg in Zürich, maar moest tevreden zijn met de vijfde plaats. Hij en ook de Belgische ploeg waren niet helemaal wakker toen Pogacar op 100 kilometer van de streep aanviel.

Opvallend was ook dat Evenepoel zonder ploegmaats van Soudal Quick-Step aan de start stond op het WK. Benoot (Visma), Campenaerts en Van Gils (Lotto), De Plus (INEOS), Stuyven (Lidl-Trek), Hermans (Alpecin) en Wellens (UAE) moesten Evenepoel helpen.

Onder meer Ilan Van Wilder, wel een ploegmaat van Evenepoel, vindt dat hij zijn plaats had gehad in de ploeg. "Remco had me daar in principe heel goed kunnen gebruiken", zegt Van Wilder bij Het Laatste Nieuws.

Van Wilder hoopt op kans van Vanthourenhout

"Met alle respect voor Sven Vanthourenhout, maar... als dan op een bepaald moment een gigantisch gat moet worden dichtgereden op Pogacar, dan ligt dat een ‘merkenploegmaat’ toch altijd net iets makkelijker dan iemand van UAE of Lotto? Niet?"

Dat is hoe Van Wilder het ziet. Hij hoopt dan ook dat hij van de nieuwe bondscoach, Serge Pauwels, wel zijn kans krijgt. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, maar het WK wordt ook pas eind september gereden.