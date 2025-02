Vingegaard kan geen potten breken in eerste test bergop, Visma-Lease a Bike komt met uitleg

Jonas Vingegaard heeft nog geen topvorm te pakken. Visma-Lease a Bike werkte voor hun kopman in de Ronde van de Algarve, maar hij werd pas zesde op de aankomst bergop.

In zijn eerste koers in een half jaar tijd lijkt Jonas Vingegaard nog wat te zoeken naar zijn beste benen. Toch zijn ze bij Visma-Lease a Bike tevreden over de prestaties van de Deen en hun ploeg. "Tactisch was het perfect."

"Ben Tulett zat mee in de aanval op de slotklim, wat ons dan weer goed uitkwam. Toen hij moest lossen, kon Vingegaard zijn beurten doen bij de favorieten om alsnog de kopgroep terug te pakken. Daarin oogde hij sterk", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij Eurosport.

"Hij deed lange beurten op kop van de achtervolgers, maar je weet dan wel dat iedereen naar hem kijkt en van hem zal profiteren. Dat was uiteindelijk Almeida." De Portugees reed naar zijn ploegmaat Jan Christen, maar schonk de jonge Zwitser wel de overwinning.

Vingegaard tevreden met gevoel

Volgens Van Dongen was Vingegaard "blij met het gevoel, maar ook teleurgesteld" dat hij niet kon meedoen om de overwinning. "We kijken al vooruit, alles is nog mogelijk in deze ronde", besloot Van Dongen nog.

Vingegaard staat nu op 20 seconden van Christen in het klassement, Almeida heeft 16 seconden voorsprong op de Deen. Zondag staat er nog een tijdrit van zo'n 20 kilometer met een aankomst bergop op het programma in de Ronde van de Algarve.