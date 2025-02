Visma-Lease a Bike en Wout van Aert krijgen slecht nieuws over topper voor het voorjaar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Slecht nieuws voor Visma-Lease a Bike wat het klassieke voorjaar betreft. De Fransman Christophe Laporte mist namelijk de eerste koersen van het jaar.

Visma-Lease a Bike moet nog voor de start van het klassieke voorjaar schuiven in zijn kern. Wout van Aert zal in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne niet kunnen rekenen op Christophe Laporte.

Volgens WielerFlits kreeg Laporte de afgelopen tijd af te rekenen met ziekte en heeft hij daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Laporte is niet aanwezig op de hoogtestage in Tenerife en slaat het openingsweekend over.

De eerstvolgende wedstrijd van Laporte zou de Strade Bianche (8 maart) moeten worden, maar ook dat komt wellicht te vroeg voor Laporte. Wellicht gaat hij zijn seizoen beginnen in Milaan-Sanremo (22 maart).

Opnieuw mist Laporte een deel van het voorjaar

Ook vorig jaar moest Laporte een deel van het voorjaar missen. De toenmalige Europese kampioen werd wel vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad, vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en tiende in de Strade Bianche.

Daarna liep het echter mis, in Milaan-Sanremo gaf Laporte op met een zitvlakblessure. Hij kwam aan de start van Parijs-Roubaix en werd daar 25ste. Daarna startte Laporte ook in de Giro, maar na zeven etappes moest hij opgeven door een valpartij in rit vijf.