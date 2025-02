Analist luidt de alarmbel over de sprinter Wout van Aert: "Hij neemt niet meer de risico's die anderen nemen"

Eén analist maakt zich zorgen over de sprinter in Wout van Aert, ook al is het nog vroeg om te oordelen na één sprint in 2025. Dat neemt niet weg dat Frédéric Amorison al lichtjes aan de alarmbel trekt.

De voormalige wielerprof heeft ook naar de derde etappe van de Ronde van de Algarve gekeken en laat zich daar bij RTL over uit. Het was opvallend dat Van Aert als winnaar op deze aankomst vorig jaar alleen zijn plan moest trekken. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze niet enkel voor Van Aert in de Ronde van de Algarve, zoveel is duidelijk.

"Tiesj Benoot heeft uitstekend werk verricht en zette Van Aert af op 2 kilometer van de aankomst. Hij zit ook met Vingegaard in de ploeg. Er was vooral ondersteuning voor Vingegaard en dan waren er nog één of twee renners die konden werken voor Van Aert. Wout heeft minder risico's genomen dan Meeus", is de vaststelling van Amorison.

Van Aert sneller in de remmen

Het is niet onlogisch dat Van Aert de risico's enigszins schuwt na alle valpartijen die hij in zijn carrière al heeft meegemaakt. Amorison ziet een renner die sneller in de remmen gaat. "Bij het laatste rondpunt zag je hem al remmen en ook in de laatste bocht, op 400 meter van de meet. Als je dan aan de zijkant naast de barrières rijdt en je geraakt één of twee keer ingesloten, dan kun je nog wel sprinten, maar eindig je als achtste.'

Dat is inderdaad het verhaal geworden van Van Aert, al schoof hij nog op naar de zevende plek na de declassering van Dainese. Het gebrek aan een lead-out is volgens Amorison geen excuus, omdat het geen nieuwigheid is voor Van Aert. "Hij weet dat hij het zelf moet doen. Dat hij een jaar geleden gewonnen heeft, heeft hij enkel aan zichzelf te danken. Deze keer heeft hij nooit echt meegesprint."

Algemene conclusie over Van Aert

Dat noopt Amorison om tot een algemene conclusie over Van Aert te komen. "Hij neemt niet meer de risico's die anderen nemen." Als dit aanhoudt, wordt het moeilijk om nog veel sprintzeges te boeken.