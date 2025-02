Arnaud De Lie doet duidelijke uitspraak over "grote meneer" Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie wil een van de smaakmakers worden in het voorjaar. Daarvoor weet hij dat hij wel wat slimmer zal moeten koersen.

Lotto zag deze winter opnieuw heel wat sterke renners vertrekken. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) en Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step) zochten andere oorden op.

"Ik kan niet ontkennen dat we sterke mannen zijn verloren", zegt hij bij WielerFlits. Al kijkt De Lie ook naar enkele jonge ploegmaats om die gaten op te vullen. De Belgische kampioen denkt onder meer aan Alec Segaert en Jenno Berckmoes.

De Lie over Lotto en Van der Poel

Zonder die sterke renners zoals Vermeersch of Campenaerts zal het voor Lotto wel wat moeilijker worden in het klassieke voorjaar. Dat beseft de Belgische kampioen ook. Hij kijkt dan ook naar andere ploegen.

"We hebben niet de allersterkste ploeg en dan moet je toch wachten tot Visma-Lease a Bike, Alpecin-Deceuninck en UAE Emirates-XRG eraan beginnen." Volgens De Lie zal het zaak zijn om de tactiek aan te passen aan die ploegen.

"En dan is het simpel: als Van der Poel aangaat en je wil een kleine kans om te winnen benutten, dan moet je die grote meneer volgen", zegt De Lie nog. Al zal dat in koersen zoals de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix niet makkelijk worden.