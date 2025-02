Dit is aangekomen: Wout van Aert trekt drastische conclusie die weinig goeds voorspelt voor de toekomst

Wout van Aert is tot een conclusie gekomen die veelzeggend is voor de toekomst, als ze ook blijkt te kloppen. Hij heeft verklaard dat hij niet langer tot de beste Belgische sprinters behoort.

Dat is de vaststelling van Wout van Aert die nazindert na de vierde etappe in de Ronde van de Algarve. Een belangrijk thema aan de aankomst was het contact tussen Fretin en Van Aert, maar er was ook nog wel wat anders te vertellen over deze rit. Bij Sporza gaat Van Aert dieper in op het verloop van de etappe van Albufeira naar Faro.

Van Aert dacht dat er een felle strijd zou ontstaan om in de vlucht van de dag te geraken. Dat was niet helemaal het geval. "Er was in het begin minder oorlog dan ik had verwacht. Er was vrij snel een kleine groep voorop en die kreeg vrij veel ruimte. We hebben als eerste ploeg beslist om de controle te nemen", wijst Van Aert erop dat Visma-Lease a Bike zijn verantwoordelijkheid nam.

Visma-Lease a Bike werkt hard

Dat moest natuurlijk ook, want door de oplopende finish was Van Aert één van de mannen die deze rit had aangekruist. Ook de vroege vluchters gaven het beste van zichzelf. "Het was best lastig om die mannen terug te nemen. Daar hebben al mijn ploegmaats hard voor moeten werken. We probeerden het op de laatste twee klimmetjes hard te maken. In de sprint kon ik het jammer genoeg niet omzetten in een overwinning."

Toen Van Aert erop werd gewezen dat het in Portugal een weelde aan Belgische sprinters is, kwam hij plots met een verrassende conclusie voor de dag. "Ik ben in ieder geval niet meer bij de snelste Belgen." Als dat zou kloppen, zou dat betekenen dat Wout van Aert ook in de toekomst nog weinig massasprints zal winnen. We tekenen voorlopig toch nog even voorbehoud aan.

Van Aert heeft nog zwaardere koers nodig

"Het was een finish die mij wel ligt. Ondanks dat het pittig was, zou het voor mij nog net iets zwaarder moeten zijn, zodat ik de andere sprinters kan lossen." Een Van Aert die nog iets beter in vorm is, moet toch nog altijd in staat zijn om de pure spurters meer weerwerk te bieden.