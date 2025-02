Ex-Tourwinnaar hekelt attitude ten aanzien van Pogacar en Vingegaard, Roglic is Kop van Jut: "Is dit hoe het voortaan gaat zijn?"

Pogacar en Vingegaard maken zodanig veel indruk dat ook andere grote namen schrik krijgen. Roglic moet het ontgelden in een betoog van ex-Tourwinnaar Geraint Thomas.

De meest recente aflevering van de podcast van de Welshman, de Geraint Thomas Cycling Club, gaat over het ontwijken van Pogacar en Vingegaard. "Ik vind het raar dat Roglic de Giro rijdt. Dat geeft me het gevoel dat ze bij Red Bull niet geloven in Tourwinst. Hij vertrok bij Visma-Lease a Bike om de Tour te kunnen winnen en hij heeft de Giro twee jaar geleden al gewonnen. Ik vind het een vreemde keuze, vooral van Roglic."

De Tour was inderdaad de grote motivatie van Roglic bij zijn vertrek, maar het is de vraag of Tourwinst nog realistisch is. Dan wordt er al sneller naar andere wedstrijden gekeken. Het is een redenering die Thomas niet echt kan waarderen. "Moeten we dan maar helemaal niet meer meedoen? Laten we Tadej en Jonas met z'n tweeën een rondje door Frankrijk rijden? Is dit hoe het voortaan gaat zijn?"

Laurens De Plus geeft tegengas

Thomas krijgt in zijn podcast wel wat tegengas van Laurens De Plus, die er op wijst dat ploegen nu eenmaal op zoek gaan naar overwinningen waar die te rapen vallen. "Ik begrijp het ook wel. Je zult eerder winnen in koersen waar Pogacar en Vingegaard niet aan de start staan, maar jah..." Dat anderen hiervoor opteren snapt Thomas nog wel, maar Red Bull en Roglic kunnen op weinig begrip rekenen.

"Ze hebben er bij Red Bull zoveel geld in gestoken om de Tour te kunnen winnen. Doe daar dan ook alles voor. Roglic zal sowieso niet winnen als hij niet honderd procent aan de start staat. Er kan van alles gebeuren in een wielerwedstrijd. Het is al te gek wat Pogacar en Vingegaard tegenwoordig laten zien, maar dat betekent niet dat je moet opgeven."

Oproep van Geraint Thomas

Afwachten maar of deze oproep van Geraint Thomas aan vele van zijn collega's enig effect gaat hebben dit seizoen.