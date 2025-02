Lefevere onthult impressie van vriendin Pogacar, de plannen met zijn bureau en heeft reden om laaiend enthousiast te zijn

Patrick Lefevere leidt nog altijd een behoorlijk druk leven. Hij is dan wel geen CEO van Soudal Quick-Step meer, met zijn hart is hij uiteraard nog erg betrokken bij de koers.

Zo keert hij in de krant Het Nieuwsblad ook terug als columnist. In zijn meest recente column geeft hij aan nog allerlei plannen te hebben, van gesprekken met organisatoren tot een programma voor RTL met Philippe Gilbert en zijn aanwezigheid bij de vrouwenploeg in de UAE Tour. Omdat ze bij hem thuis een nieuwe badkamer aan het plaatsen zijn, is Lefevere op aanraden van zijn vrouw zoveel mogelijk weg van huis.

In de UAE Tour heeft hij dan ook Urska Zigart leren kennen, de vriendin van Tadej Pogacar. Zij heeft immers de overstap gemaakt naar AG Insurance-Soudal. Lefevere is onder de indruk van haar persoonlijkheid, want ze gedraagt zich helemaal niet als 'de vriendin van'. De Sloveense was Lefevere erg dankbaar voor de tips die hij haar gaf over waaierrijden.

Lefevere heeft nog zijn kantoor in Wevelgem

Patrick Lefevere mag nog altijd zijn kantoor in Wevelgem houden, maar verklapt dat hij binnenkort toch eens langsgaat om zijn bureau echt leeg te maken. Hij heeft recent immers telefoon gekregen of ze zijn kantoor toch niet mochten gebruiken voor bepaalde meetings. Dan is het beter om volledig duidelijk te zijn. Lefevere beweert zelf dat hij alles goed los kan laten sinds de bekendmaking van zijn aftreden als CEO.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij de prestaties van de mannenploeg niet meer volgt, integendeel. Patrick Lefevere is ook nog altijd actief op X, het vroegere Twitter, en reageerde op dit social medianetwerk laaiend enthousiast op de tweede ritzege van Tim Merlier in de UAE Tour. Dat was een indrukwekkende zege, want Merlier knalde alles en iedereen uit het wiel.

Bam no discussion at all. What a power @MerlierTim @soudalquickstep 🍾👌bravo — Patrick Lefevere (@PatLefevere) February 22, 2025

Lefevere was er als de kippen bij om één van zijn 'BAM'-tweets te posten. "Geen discussie mogelijk. Wat een vermogen. Bravo, Tim Merlier", schreef Lefevere.