Ongelooflijk, wat een overmacht! Merlier pakt uit met indrukwekkend bisnummer, Philipsen laat zich ook niet onbetuigd

Geen één zonder twee, dacht Tim Merlier een dag na zijn vorige zege. De renner van Soudal Quick-Step demarreerde als het ware weg in de slotmeters, eerder dan dat het echt spurten was. Niemand had een antwoord op de versnelling van de Europese kampioen.

Het stond in de sterren geschreven dat het ook in de zesde etappe van de UAE Tour zou uitdraaien op een massasprint aan het Abu Dhabi Breakwater. De vluchters werden in de slotkilometers dan ook gegrepen. Op de brede wegen werd er ook in de voorbereiding van de sprint al duchtig de pees op gelegd, zodanig zelfs dat het peloton in twee stukken naast mekaar reed.

Het vloeide wel weer samen tot een compact peloton en in de derde laatste kilometer maakte vooral Behrens indruk namens Visma-Lease a Bike. Er kwamen ook nog andere ploegen opzetten en het was vooral weer kijken naar Tim Merlier en Jonathan Milan. Die dreigden in de voorlaatste kilometer allebei enigszins weggedrumd te worden.

Tim Merlier grijpt zijn kans

Ondertussen lag Jasper Philipsen wel op vinkentouw: hij zat perfect geplaatst, in tweede positie. De sprinter van Alpecin-Deceuninck geraakte betrokken bij wat duw-en trekwerk met een andere spurter. Dat was het sein voor Tim Merlier om zijn kans te grijpen. De winnaar van rit 5 kwam met een enorme versnelling van achteruit op de proppen.

What a sprint from 🇧🇪 Tim Merlier. With an insanely long sprint he just destroys the opposition! 💣



🥈 Jasper Philipsen

🥉 Jonathan Milan#UAETour pic.twitter.com/q56lS4F7Rh — Domestique (@Domestique___) February 22, 2025

Merlier had meteen enkele lengtes beet: het leek wel eerder een demarrage dan een sprint. Zo kon hij zonder zorgen het zegegebaar maken. Philipsen spurtte ook nog wel door tot op de streep en pakte de tweede plaats. Milan, de man in de puntentrui in de UAE Tour, kwam in deze etappe als een eervolle derde en als eerste buitenlander over de meet.

Pogacar blijft aan de leiding

Aangezien de etappe eindigde op een massasprint, zijn er geen belangrijke wijzigingen in het klassement. Pogacar blijft nog altijd leider.